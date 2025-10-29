На нефтебазе в Крыму произошел аварийный разлив топлива

В Ленинском районе Крыма на территории нефтебазы произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации масляного насоса, который использовался для подогрева битума. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ленинского района Крыма.

«Произошел аварийный разлив масла на территории предприятия и частично за ее пределами посредством железнодорожных путей и переезда. Зафиксировано загрязнение дорожного полотна и тротуаров», — отмечается в сообщении.

По информации администрации, в настоящий момент на месте происшествия находятся все необходимые службы, ограничено движение транспорта.

«Авария устранена, последствия разлива устраняются. Места утечки обработаны песком, осуществляется двукратная обработка сорбентом», — пояснили в сообщении

Весь загрязненный песок и сорбент оперативно собирается и транспортируется на специальную площадку для дальнейшей утилизации. Все работы планируется завершить у 18.00.

В рамках данного инцидента прокуратурой Ленинского района была организована проверка, после которой будет дана оценка соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства, добавили в администрации.