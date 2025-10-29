Полицейские задержали в Подмосковье мужчин с 200 граммами мефедрона

Полицейские заподозрили двух мужчин в сбыте наркотиков в подмосковных Химках и остановили их для проверки документов. Один из злоумышленников в этот момент попытался выбросить сверток с 200 граммами мефедрона.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 29 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— При проверке документов один из них наклонился и попытался незаметно выбросить сверток белого цвета. Для дальнейшего разбирательства мужчины — ранее судимые уроженцы одной из республик ближнего зарубежья — были доставлены в отдел полиции, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители отправили запрещенные вещества на экспертизу, которая в дальнейшем выявила, что изъятым наркотиком является мефедрон. В отношении мужчин завели уголовное дело. Обоих подозреваемых отправили в СИЗО.

Ранее полицейские поймали с наркотиками мужчину на юге Москвы. Его остановили для проверки документов, но оказалось, что у него есть запрещенные вещества. Злоумышленник имел при себе 69 свертков с героином. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.