Стало известно, как русские пережили «шторм века» на Ямайке
Российские туристы похвастались, что благополучно пережили ураган высшей категории «Мелисса», который пронесся над Ямайкой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Накануне западные СМИ рассказали, что «Мелисса» — самый страшный ураган за последние 174 года, «шторм века». По словам журналистом, за всю историю наблюдений в регионе не было зафиксировано природных бедствий такой интенсивности.
Власти островного государства заметили, что сделали все, что было в их силах для того, чтобы минимизировать последствия грядущей катастрофы.
По данным газеты, к приходу урагана лучше всего подготовились русские туристы. Они обложили машины картонками, замотали скотчем. Кроме того, россияне закрыли окна фанерными щитами, убрали мебель в дальние комнаты, подперли балками ворота и двери, сделали запасы еды и воды.
«Спасибо папе, что научил выживать!» — написал в соцсетях один из соотечественников.
Ранее сообщалось, что на Ямайке остались без электричества 0,5 млн домов, пострадали больницы, церкви, аэропорт.