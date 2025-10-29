Расчленивший женщину с ребенком свердловчанин ушел на СВО

Мужчина, обезглавивший женщину в Свердловской области, избежал пожизненного заключения за убийство женщины и ее ребенка, отправившись в зону специальной военной операции.

© Московский Комсомолец

По данным SHOT, 49-летний Александр Гоок из города Серов в начале осени подписал контракт с Министерством обороны и был направлен в район проведения СВО. В настоящее время он проходит обучение и боевое слаживание перед отправкой на передовую. Контракт подписан на один год, до 11 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Гоок совершил жестокое убийство жительницы Нижнего Тагила и ее сына. Он расчленил тело женщины, а фрагменты выбросил на свалку в дачном поселке под Серовом. Через полгода местные жители обнаружили ее голову.

Согласно информации, полученной в ходе следствия, в ноябре 2024 года Ольга и ее ребенок посетили Гоока. По предварительным данным, мальчик создавал шум и беспокоил присутствующих. В результате, хозяин дома с силой оттолкнул ребенка, спровоцировав падение, удар головой и, к сожалению, смерть. После этого, Гоок лишил жизни и мать ребенка, как потенциального свидетеля произошедшего.

Как стало известно, мужчина признался в расчленении тела женщины. Голова жертвы была обнаружена в начале апреля на территории садового товарищества «Ягодка». Остальные части тела, рассеянные Гооком по городу, до сих пор не найдены, равно как и останки ребенка.