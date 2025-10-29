В Подмосковье после нападения собаки погиб младенец

В поселке Трехгорка собака напала на грудного ребенка, сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел на территории частного дома 26 октября. Аляскинский маламут напал на младенца, от полученных ран ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», родители с двухмесячным ребенком приехали в гости к своим родителям на дачу. Там животное перевернуло коляску с новорожденным ребенком и напало на него. По словам соседей, собака была домашней и никогда не выгуливалась за участком, об агрессивности питомца ранее ничего известно не было.

