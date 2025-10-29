На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского

Красноуральский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Артёму Валееву — второму обвиняемому в хищении имущества актёра театра и кино Вячеслава Воскресенского.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Валеев будет находиться под стражей по 13 декабря.

Ранее стало известно об аресте первого обвиняемого в открытом хищении имущества Воскресенского. Его также отправили в СИЗО по 13 декабря.