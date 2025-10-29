Обвиняемому в убийстве миллиардеру Ибрагиму Сулейманову стало плохо в следственном изолятора из-за проблем сердцем. Кроме того, у него диагностировали обострение почечной недостаточности. Об этом в среду, 29 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

Изначально обвиняемого содержали в СИЗО в Капотне. Позже его перевели в «Матросскую Тишину» под наблюдение докторов. Причиной стали трудности с выдачей назначенных жизненно важных медицинских препаратов.

Представители стороны защиты считают эти меры недостаточными, так что вскоре Сулейманова могут перевести под домашний арест, следует из публикации.

Сулейманова арестовали по подозрению в заказных убийствах. Он может быть причастен к расстрелу чиновника Георгия Таля и экс-сотрудника «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова более 20 лет назад. Также задержали еще двух фигурантов, но один из них умер после допроса. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.