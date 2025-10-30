Бывший первый замглавы Росгеологии Горринг ушел на СВО

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к колонии двух фигурантов дела о хищении почти 12,5 млн рублей у Росгеологии, одним из фигурантов дела также был бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, ушедший на СВО. Как уточнили ТАСС в суде, руководитель Евразийского союза экспертов по недропользованию Александр Писарницкий и бывший директор ООО "Клауднет" Олег Чигринов осуждены на 5,5 года и 3 года колонии соответственно.

"Приговором Черемушкинского районного суда города Москвы Писарницкий Александр Давыдович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев <...> в колонии общего режима, со штрафом. Чигринов Олег Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года <...> в колонии общего режима, со штрафом. Фигуранты взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС один из участников процесса, главный фигурант дела Горринг подписал контракт с Минобороны об участии в СВО, уголовное преследование в его отношении приостановлено.

Двоих фигурантов суд признал причастными к хищению около 12,5 млн рублей. Сами подсудимые с стадии предварительного следствия вину отрицали и настаивали в суде на оправдательном приговоре. Как следует из обвинительного заключения, Писарницкому, Чигринову и Горрингу было предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Кроме того, Писарницкого обвинили в том, что он не уведомил о наличии у него вида на жительство от иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ).

"Писарницкий, <...> документированный выданным компетентными органами Греческой Республики видом на жительство, подтверждающим право на его проживание в данном иностранном государстве, в установленный законом срок не исполнил обязанность по предоставлению уведомления в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, а именно в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД России", - говорится в материалах дела.

Уголовное дело было возбуждено в 2022 году и почти год рассматривалось в Черемушкинском суде. По версии следствия, Горринг, занимая должность замдиректора госхолдинга, заключил контракт с ООО "Клаудне", которым руководил Чигринов. Предметом контракта было супервайзерское сопровождение бурения двух параметрических скважин. На этом госконтракте, установило следствие, фигуранты дела похитили порядка 12,5 млн рублей, а бенефициаром хищения был Писарницкий.

Первое дело

В декабре 2019 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил Горринга к 3,5 года колонии, признав его вину в соучастии в хищении 24,6 млн рублей. Его дело слушалось в особом порядке, без исследования доказательств.

Как установил суд, Руслан Ганижев (впоследствии сменил фамилию на Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Деньги переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009-го по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал переводить деньги за покровительство, обвиняемый, действуя, в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал более 5 млн рублей.

15 февраля 2011 года Ганижев получил от предпринимателя деньги и должен был их передать Газейкину, но был задержан. На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде. Позже он скрылся и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден на реальный срок.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, после чего устроился на работу в Росгеологию. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В марте 2019 года он был задержан в столичном аэропорту Внуково при попытке покинуть Россию.