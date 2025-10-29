Власти подтвердили гибель 23 человек при взрыве в Копейске

На месте взрыва в Копейске Челябинской области завершили аварийно-спасательные работы.

Нашли тела 16 человек, всего погибли 23, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается», — сказано в сообщении.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.