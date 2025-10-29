Арестован водитель, сбивший трех школьниц в Ревде

Военный гарнизонный суд в Екатеринбурге арестовал водителя, который сбил трех школьниц в Ревде, сообщает E1 в среду.

Стало известно, что по решению суда мужчина заключен под стражу на два месяца на период проведения расследования.

Также журналисты уточняют, что обвиняемый участвует в спецоперации с 2023 года, в Ревду вернулся недавно после ранения. Адвокат обвиняемого заявила, что подзащитный полностью признает свою вину и глубоко раскаивается в том, что совершил.

По данным "Осторожно, новости", в крови водителя обнаружили не только алкоголь, превышающий норму почти в шесть раз, но и следы наркотических средств.

Напомним, что страшное ДТП в Ревде произошло 27 октября: водитель "Лады" сбил трех школьниц, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора, а потом протаранил магазин. В ДТП погибли две родные сестры, их подруга до сих пор в стабильно тяжелом состоянии в больнице.