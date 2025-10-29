Пропавшая девушка из Ленобласти могла стать жертвой мошенников

В Ленинградской области пропала 21-летняя девушка. По предварительным данным, она могла стать жертвой мошенников. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Telegram-канале «112».

24 октября Дарина вышла из дома в Пикалево и больше не выходила на связь. Сначала правоохранительные органы и волонтеры предполагали, что девушка могла уйти от своего парня к другому молодому человеку. Однако с началом поисков матери и близким Дарины начали поступать звонки с незнакомых номеров. Звонившие угрожали семье и требовали деньги.

На данный момент главной версией происходящего считается, что мошенники могли заставить пропавшую переехать в Санкт-Петербург и запретить ей общаться с родными. Поиски Дарины продолжаются, говорится в сообщении.

