Взорвавший участника СВО в Москве сделал признание

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признал вину в полном объеме, заявив, что смог бы довести умысел до конца, если бы приложил больше усилий. После этого по ходатайству прокурора судебный процесс был закрыт в связи с наличием в материалах дела сведений, содержащих государственную тайну. Оглашение данных потерпевших несет угрозу их безопасности, пояснил представитель гособвинения.

В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

По версии следствия, целью теракта в мае 2024 года был выбран сотрудник Минобороны России, участвовавший в специальной военной операции. Серебряков следил за ним и арендовал вблизи его места жительства квартиру. Он поместил бомбу под автомобиль военного на улице Синявинской и скрылся.

Соучастник Серебрякова взорвал машину. В результате случившегося офицер и его жена получили тяжелые ранения.

Первой целью террористов должен был стать сотрудник СК.

Серебрякова задержали на турецком курорте Бодрум.