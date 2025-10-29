В Магаданской области горит остров Недоразумения

Остров Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана, охвачен лесным пожаром, сообщил глава центра управления регионом Павел Береговой.

© Московский Комсомолец

Он указал, что «произошло возгорание на землях лесного фонда». Причины еще будут устанавливаться, но, по предварительным данным, это человеческий фактор, отметил Береговой в телеграм-канале.

ПСЦ региона доставил к месту пожара 6 специалистов "Авиалесоохраны", которые занимаются локализацией очага и тушением. С завтрашнего дня, как пообещал Береговой, будут переброшены дополнительные силы. Он подчеркнул, что угроза имеющимся постройкам на острове на данный момент отсутствует.

Читайте также: Бензовоз загорелся на АЗС в Челябинске