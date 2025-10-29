В Магаданской области горит остров Недоразумения
Остров Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана, охвачен лесным пожаром, сообщил глава центра управления регионом Павел Береговой.
Он указал, что «произошло возгорание на землях лесного фонда». Причины еще будут устанавливаться, но, по предварительным данным, это человеческий фактор, отметил Береговой в телеграм-канале.
ПСЦ региона доставил к месту пожара 6 специалистов "Авиалесоохраны", которые занимаются локализацией очага и тушением. С завтрашнего дня, как пообещал Береговой, будут переброшены дополнительные силы. Он подчеркнул, что угроза имеющимся постройкам на острове на данный момент отсутствует.
