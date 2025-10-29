Коровы насмерть затоптали гулявшую с собакой пенсионерку

В Великобритании стадо коров насмерть затоптало пенсионерку, которая вышла погулять с собакой. Об этом сообщает «Би-би-си».

59-летнюю бывшую медсестру Ребекку Джейн Хитчингс, проживавшую в деревне Вудкомб, графство Сомерсет, обнаружили 16 октября недалеко от дома с тяжелыми травмами. Женщину вертолетом доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось. Как установило следствие, на нее набросились пасшиеся неподалеку коровы.

В результате нападения Хитчингс получила тупые травмы, которые вызвали у нее геморрагический шок. В данный момент власти пытаются установить все обстоятельства происшествия. Кому принадлежали атаковавшие пенсионерку коровы, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США «несчастная» корова напала на двух мужчин. Они получили травмы разной степени тяжести — одного транспортировали в больницу на скорой, второго пришлось эвакуировать вертолетом.