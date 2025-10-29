Прокурор запросил семь лет колонии экс-председателю правления «Газстройбанка»

Гособвинение затребовало приговорить бывшего председателя правления «Газстройбанка», признанного банкротом в 2016 году, Александра Каверина к семи годам колонии по делу о хищении свыше 600 миллионов рублей.

Об этом в среду, 29 октября, сообщил «Коммерсантъ».

— Семь лет лишения свободы запросил гособвинитель для бывшего председателя правления разорившегося «Газстройбанка» Александра Каверина. Вместе с тремя предполагаемыми сообщниками он обвиняется в хищении из кредитного учреждения более 600 миллионов рублей, — пишет «Коммерсантъ».

Помимо Каверина, по этому делу фигурантами проходят его сестра Наталья Каверина, являвшаяся акционером банка, а также бывший начальник кредитного управления Анна Клюкас и ее брат Геннадий. Они вывели деньги из организации, выдавая фиктивные кредиты. Однако средства поступали на счета юридических лиц, которые контролировали злоумышленники.

Центробанк отозвал лицензию у «Газстройбанка» в августе 2016-го. Причиной послужила высокорискованная кредитная политика, проводимая организацией. В банке вкладывали деньги в низкокачественные активы.

Ранее в отношении Алексея Ананьева, являвшегося бывшим совладельцем «Промсвязьбанка», возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в многомиллионных хищениях. До этого он вместе с братом вывел из организации свыше 87 миллиардов рублей и скрылся за границей. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».