Стало известно о задержании музыкантов группы «Рестарт» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Сенной площади задержали музыкантов группы «Рестарт».

Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Участники коллектива «Рестарт», предварительно, исполняли песни иноагентов. Сейчас, по данным РЕН ТВ, несовершеннолетние артисты находятся в 1-м отделе полиции Адмиралтейского района, вместе с ними прибыли их родители», — говорится в посте.

Как сообщает Telegram-канал 78, одного музыканта передали в детское социальное учреждение, еще двоих, по данным канала, забрали из отделения полиции родители. Известно, что все участники коллектива младше 18 лет.

«Сенная площадь не является регламентированным местом для проведения мероприятий. По нашим данным, это и было причиной задержания», — сказано в сообщении.

21 октября в Екатеринбурге задержали уличного музыканта, который выступал в поддержку задержанных участников группы «Стоптайм» и арестованной певицы Наоко (Диана Логинова).

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

В итоге суд арестовал Наоко на 13 суток.

Ранее еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской.

** запрещена к распространению на территории РФ.