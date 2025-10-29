Сын пропавших Усольцевых дал противоречивые показания о семье

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, дал противоречивые показания. Например, мужчина настаивает, что его отчим, Сергей Усольцев, был опытным таежником и прекрасно знал местность.

Однако это идет вразрез с официальной информацией, озвученной депутатом Государственной думы Олегом Леоновым, которая предполагает, что туристы заблудилась. Кроме того, вопросы вызывает и то, что Баталов начал поиски матери, отчима и сестры лишь через два дня после их предполагаемого исчезновения.

Некоторые считают, что он мог намеренно дать им время скрыться. Удивительным кажется и отсутствие каких-либо улик на месте случившегося. Опытные следопыты утверждают, что лес не способен полностью скрыть следы пребывания человека.

Шпионский след: появилась версия бегства из России пропавшей семьи Усольцевых

Ситуацию усугубляют странные высказывания, которые привлекли внимание пользователей Сети. Баталов одном из интервью заявил: «Иногда исчезнуть — единственный способ начать жить». Уже в другом интервью он процитировал своего отчима: «Если хочешь, чтобы тебя не нашли, иди туда, где ищут всех», передает «Царьград».

По официальной версии, Усольцевы погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.