Количество погибших во время взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до 18 человек. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Известно, что на территории предприятия продолжаются работы по расчистке завалов на месте взрыва. По официально информации на 26 октября в списках погибших числилось 13 людей.

Напомним, крупная техногенная авария произошла на территории завода вечером 22 октября. По предварительным данным, причиной взрыва стало грубое нарушение правил техники безопасности, повлекшее за собой мощную детонацию. Произошло обрушение конструкций цеха, под обломками которого оказались сотрудники, находившиеся в помещении в момент происшествия.

В настоящее время продолжаются масштабные аварийно-спасательные работы. Как сообщили 23 октября оперативные службы, в ходе разбора завалов особое внимание уделяется поиску минимум 12 работников, которые числились пропавшими без вести. Спасатели работают в круглосуточном режиме с привлечением специальной техники и кинологических расчетов.

По последней информации, общее число пострадавших в результате инцидента достигло 19 человек. Пятерым из них потребовалась госпитализация в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, за их жизнь продолжают бороться врачи.

По факту происшествия, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Параллельно создана специальная комиссия для установления всех обстоятельств трагедии и определения круга ответственных лиц.