СК: «пермский людоед» не имеет отношения к смерти своего соседа

Сосед «пермского людоеда» Михаила Малышева умер от ишемической болезни сердца и его смерть не связана с криминалом. Об этом сообщили «Звезде» в региональном Следственном комитете.

Вчера в квартире Малышева на улице Маршала Рыбалко нашли труп. Следователи следственного отдела по Кировскому району краевого управления СКР провели проверку. Они установили, что «людоед» не имеет отношения ко вчерашней смерти. В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчина 1955 года рождения скончался от ишемической болезни сердца.

Местные жители утверждают, что покойный был соседом и собутыльником Малышева. Его тело могло пролежать в квартире несколько дней. На кадрах из соцсетей видно полицию, которая стоит, предположительно, у дома «людоеда».

После выхода на свободу Малышев некоторое время работал в приюте для животных. Об этом рассказала хозяйка приюта. По ее словам, он занимался уборкой территории и резал на кухне мясо для собак, за время волонтерства хорошо зарекомендовал себя и никогдат не проявлял агрессии. Хозяйка приюта отмечала, что людоеда обеспечивали обедом, поэтому он «не смотрел на собак голодными глазами».

«Пермский людоед» совершил как минимум два убийства в период с 1997 по 1998 год. Следствие подозревало его в совершении восьми убийств. Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его посадили на 25 лет. При этом он прошел принудительное психиатрическое лечение и освободился из колонии в октябре 2022 года. Своих жертв Малышев после убийств расчленял, а части тела употреблял в пищу, благодаря чему и получил свое прозвище в СМИ и правоохранительных органах. Причиной своих преступлений сам «людоед» называл изменения личности из-за алкоголизма. Он утверждал, что последние несколько лет перед арестом выпивал до пяти бутылок водки в день, испытывал приступы белой горячки и в момент убийств находился в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

