В Москве ликвидировали бордель в подвале жилого дома на Большой Филевской улице. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

Оперативники задержали администратора притона — 45-летнюю женщину из Кабардино-Балкарии. Она искала девушек, вела учет клиентов и распределяла деньги.

На месте обнаружили мобильные телефоны, записи с видеокамер, деньги, подтверждающие противоправную деятельность задержанной. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, были задержаны две девушки, которых заподозрили в оказывании интимных услуг. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Ранее в Москве ликвидировали бордель в жилой квартире на Профсоюзной улице.