Охотник три дня плутал в горах Чечни без провизии

Три дня плутал в горах Чечни охотник с больным коленом без еды и воды. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Мужчина заблудился во время внезапного тумана. По этой причине он не смог выйти к условленному месту встречи с друзьями.

Чтобы найти мужчину, была организована масштабная поисковая кампания. Проверив десятки километров труднопроходимой местности, полиция и волонтёры смогли отыскать мужчину.

Сообщается, что в течение трех дней мужчина отпугивал выстрелами медведя и получил обезвоживание. После оказания первой помощи его доставили к медикам.