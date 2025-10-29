Полицейские задержали на юге столицы мужчину с 69 свертками с гашишем

Правоохранители заподозрили в покушении на сбыт наркотиков молодого человека на юге столицы и остановили его для проверки документов. С собой у него оказалось 69 свертков с героином.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 29 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— При личном досмотре у гражданина было изъято 69 свертков с веществами. Проведенное исследование установило, что в части изъятого содержится наркотическое средство — героин массой более двух граммов, — рассказали на сайте ведомства.

Кроме того, полицейские узнали, что молодой человек сделал закладки с запрещенными веществами. Силовики прибыли по указанным адресам, где нашли еще свыше 30 свертков с наркотиками. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.

До этого полицейские задержали на Татарской улице в Москве 30-летнего приезжего. Правоохранители нашли у мужчины свыше 80 граммов мефедрона. Злоумышленник планировал сделать на территории столицы тайники-закладки. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

До этого другой мужчина, намеревавшийся сделать закладки, попался полиции на западе города. У него нашли сверток с метадоном, а в его телефоне — координаты с тайниками.