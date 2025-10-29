Названа причина смерти соседа каннибала Малышева

Причиной смерти мужчины, тело которого было найдено в Перми в квартире каннибала Михаила Малышева, стала, как информирует СУСК РФ по региону, ишемическая болезнь сердца.

Во вторник в квартире в Кировском районе, где после освобождения из колонии жил каннибал Малышев, было найдено тело мужчины 1955 года рождения, который оказался соседом. Следователями была назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

Гражданин 1955 г.р. скончался в квартире по ул. Маршала Рыбалко, накануне он пришел в гости к Малышеву. В результате проведения судмедэкспертизы установлено: смерть мужчины наступила от ишемической болезни сердца и не носит криминального характера.