Убившую троих детей россиянку отправят на принудительное лечение

Мать, убившую троих собственных детей в Красноярском крае, отправят на принудительное лечение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Канска, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Следствие установило, что женщина находилась в состоянии невменяемости в момент совершения преступления. Материалы дела уже направлены в суд, а обвиняемая по решению суда отправлена на принудительное лечение.

Трагедия произошла в частном доме в Канске, где были обнаружены тела четырехлетней девочки и двух мальчиков семи месяцев и восьми лет. По данным следствия, женщина самостоятельно сообщила о совершенных действиях своим родителям. В семье остался четвертый ребенок — семилетний мальчик, который в момент трагедии находился у бабушки с дедушкой.

Семья состояла на профилактическом учете с октября 2024 года. Отец детей ранее привлекался к административной ответственности за побои в отношении сына. Мать, являвшаяся домохозяйкой, состояла на учете у психиатра. Прокуратура Красноярского края подтвердила, что женщина нуждалась в специализированной медицинской помощи. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве трех малолетних, совершенном с особой жестокостью. Однако, учитывая невменяемость обвиняемой в момент преступления, суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера вместо уголовного наказания.