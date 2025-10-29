ТАСС: женщину из Канска, зарубившую детей, отправили на принудительное лечение

Жительницу Канска Красноярского края, которая зарубила троих детей топором, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС. "Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", — сказали в региональной прокуратуре. Накануне сообщалось, что перед судом предстанет отец детей. Следствием установлено, что в период с декабря 2014 по апрель 2025 года обвиняемый систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении своей жены. Начиная с 2018 года и до апреля 2025 года мужчина также регулярно наносил телесные повреждения своим несовершеннолетним детям. Многодетную мать из Канска задержали 14 апреля по подозрению в убийстве троих ее детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. По версии следствия, она умышленно нанесла им удары топором. Известно, что женщина состояла на учете у психиатра. После жестокой расправы над сыновьями и дочерью она пошла к своим родителям и сразу же сообщила о случившемся.

