Две сестры обманули москвичку и забрали у нее около 11,7 миллиона рублей

Две сестры, работавшие курьерами на телефонных мошенников, приехали к введенной в заблуждение жительнице Москвы и забрали у нее порядка 11,7 миллиона рублей. Злоумышленниц удалось задержать.

Об этом в среду, 29 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны две 21-летние подозреваемые, оказавшиеся сестрами. По версии следствия, они выполняли роли курьеров и забирали денежные средства у потерпевшей, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители не нашли у девушек деньги. Оказалось, что похищенные средства они передали по цепочке другим пособникам аферистов. Телефонные мошенники обманули потерпевшую москвичку под видом сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники заставили женщину передать деньги курьерам, убедив ее в том, что она может оказаться за решеткой за якобы финансирование противоправной деятельности.

В отношении сестер, забравших у москвички деньги, возбудили уголовное дело. Обеих фигуранток отправили в СИЗО. Полицейские устанавливают личности соучастников этого преступления.

До этого силовики задержали трех женщин, работавших курьерами на аферистов. Они забрали около 10 миллионов рублей у пенсионерки из Москвы. В отношении пособниц мошенников возбудили уголовное дело. Злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде.