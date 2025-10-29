СК: Смерть соседа "пермского людоеда" Малышева наступила от болезни сердца

В Перми следствие оперативно установило причину смерти мужчины, тело которого нашли в квартире на улице Маршала Рыбалко, где живет недавно освободившийся из тюрьмы "людоед" Михаил Малышев.

Напомним: серийный убийца отсидел 25 лет и вышел на волю в 2022 году, а накануне в его жилище обнаружили труп пожилого мужчины, с которым он часто распивал алкоголь. Сообщалось, что останки пролежали в квартире несколько суток.

"Установлено, что гражданин 1955 года рождения скончался в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости. Согласно судмедэкспертизе, его смерть не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца", - рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета.