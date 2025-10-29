СК возбудил дело на мужчину, ударившего полицейского в подъезде дома в Москве

Мужчина напал с кулаками на сотрудника полиции в подъезде дома на улице Псковской в столице. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 29 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 26 октября. Мужчина не подчинился законным требованиям правоохранителей, а затем напал на одного из них. Правонарушителя задержали и впоследствии предъявили обвинение. Он признал свою вину.

До этого другой мужчина ранил ножом сотрудника Росгвардии в Новой Москве. Страж порядка остановил его для проверки документов, так как заподозрил в распространении наркотиков. Злоумышленник достал нож и ударил им правоохранителя, после чего скрылся. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В дальнейшем фигуранта задержали. Его допросили, мужчина признал свою вину.