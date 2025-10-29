«Крабовому королю» светит внушительный срок по делу о контрабанде

По уголовному делу о контрабанде краба на сумму 2,6 миллиарда рублей государственное обвинение запросило для предпринимателя Олега Кана 24 года колонии строгого режима и штраф в размере 5 миллионов рублей. Соответствующее ходатайство было заявлено в Ленинском районном суде Владивостока, сообщает пресс-служба суда.

© Фонд «Родные Острова»

Уголовное преследование Кана не ограничивается контрабандой.

Как сообщают телеграм-каналы, бизнесмен также фигурирует в деле о заказном убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко, совершенном в 2010 году. Помимо этого, ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ключевой особенностью процесса стала позиция Генеральной прокуратуры РФ, которая считает сообщения о смерти Олега Кана в Лондоне в прошлом году тщательно спланированной инсценировкой, направленной на уклонение от правосудия. В качестве одного из доказательств этой версии следствие приводит тот факт, что органы ЗАГС Санкт-Петербурга и Сахалинской области не регистрировали обращений от родственников о его смерти. Это прямо противоречит законодательству, которое обязывает родных уведомлять органы записи актов гражданского состояния о факте смерти гражданина за пределами РФ.

По данным издания РБК, обвиняемый длительное время контролировал значительную часть добычи и экспорта краба на Дальнем Востоке, за что и получил в СМИ прозвище «крабовый король». Его дело является частью масштабной операции силовых структур против нелегального оборота водных биологических ресурсов, наносящего многомиллиардный ущерб государству.