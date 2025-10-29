Живущий на Ямайке россиянин рассказал о страшных последствиях урагана «Мелисса»

Обрушившийся на Ямайку разрушительный ураган «Мелисса» двигался очень медленно, из-за чего долго «терзал» островное государство. Об этом в среду, 29 октября, рассказал живущий на Ямайке гражданин России.

© Zuma/TACC

По словам мужчина, больше всего от непогоды пострадало сельское хозяйство острова и туристический район. Он уточнил, что все, что оказалось в эпицентре урагана, оказалось разрушено. Кроме того, от «Мелиссы» серьезно пострадал город Негрил, куда туристы обычно едут за песчаными пляжами, барами и отелями.

— Все выглядит ужасно». Сейчас ураган будет выходить обратно в море и набирать свою силу. Естественно, своим хвостом будет добирать все, что не успел снести, — передает слова россиянина Telegram-канал Shot.

Образовавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Мелисса» 26 октября усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Уже вечером 28 октября он обрушился на Нью-Хоуп на юго-западе Ямайки. Он стал самым сильным штормом на островном государстве за всю историю наблюдений.

Тайфун «Матмо» 5 октября пришел к побережью городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 42 метров в секунду.