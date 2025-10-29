В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае.

«Пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что житель Георгиевска через мессенджер сам установил контакт с представителем украинской террористической организации, а после провёл разведку объекта, который должен был стать целью теракта.

Позднее он приобрёл компоненты для изготовления СВУ и заложил их в тайник. В итоге он был задержан при выдвижении на объект транспорта, который должен был быть атакован.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей, в ближайшее время ему также могут вменить статью о госизмене.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы предотвратили теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым.