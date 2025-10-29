Задержана россиянка, которая семнадцать лет скрывалась от правосудия

Жительница Кузбасса, осуждённая в 2008 году за распространение наркотиков, смогла избежать наказания, скрывшись под чужим именем, сообщает "МК в Иркутске".

© Московский Комсомолец

Не желая отбывать срок в колонии, женщина бежала и незаконно получила паспорт на другое имя в Иркутской области. В 2010 году суд заочно вынес ей обвинительный приговор, после чего женщина была объявлена в федеральный розыск.

Правоохранительные органы нашли её спустя годы благодаря родственникам, которые узнали её по фотографии, хотя и представлялась она другим именем.

Для подтверждения личности была проведена портретная экспертиза, которая дала положительный результат, после чего беглянка была задержана. На данный момент она этапирована в кузбасскую колонию для отбывания первоначального четырёхлетнего срока.

Кроме того, в отношении нее может быть возбуждено новое уголовное дело за подделку документов, что грозит ей дополнительным сроком заключения.