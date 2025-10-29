В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом

На востоке Стамбула обрушился шестиэтажный жилой дом. Об этом в среду, 29 октября, сообщает AHaber. По информации, причина происшествия пока не установлена.

Сообщается, что под завалами может находиться семья из пяти-шести человек, включая детей.

Спасатели уже начали работы по разбору обломков и поиску возможных пострадавших, передает телеканал.

26 октября на западе Турции было зафиксировано землетрясение. В 19:44 (по московскому времени) на западе Стамбула происходили толчки продолжительностью около 20–30 секунд.

В Турции 10 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате толчков обрушился целый жилой район. В социальных сетях начали публиковать видео с обрушенными домами.

2 июля на западе Турции также произошло землетрясение магнитудой 4,3, оно ощущалось в Стамбуле. Толчки были зафиксированы в западной части Стамбула около 13:58 по московскому времени. В тот же день на Камчатке также произошло землетрясение. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов.