Аксёнов заявил о пожаре в Симферополе в результате атаки ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о пожаре в Симферополе в результате атаки БПЛА ВСУ.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар», — указал он в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что в результате нападения пострадавших нет. В настоящий момент экстренные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над регионами России 100 украинских БПЛА.