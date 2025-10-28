Произошел взрыв бытового газа в жилом доме российского города

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода прогремел взрыв на пятом этаже многоквартирного дома. В результате происшествия пострадал 35-летний мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

По предварительным данным МЧС, причиной инцидента на улице Львовской стал взрыв бытового газа. В квартире, где проводились ремонтные работы, зафиксированы значительные разрушения выбиты оконные стекла, частично обрушена межкомнатная перегородка. В настоящее время на месте происхождения работают аварийно-спасательные службы.