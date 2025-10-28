В Марий Эл участники свадебного кортежа открыли стрельбу из машин

В Марий Эл участников свадебного кортежа подозревают в стрельбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Йошкар-Оле. По предварительным данным, подозреваемые стреляли из машины во время поездки.

«Лица, подозреваемые в хулиганских действиях, задержаны», – сообщается в публикации.

Известно, что у компании были охолощенные пистолеты, их изъяли. Информация о пострадавших не уточняется.

В отношении двух водителей машин составили административные протоколы, в том числе и по статье об управлении машиной с нарушением установки номеров.

Все материалы об инциденте передали в Следственный комитет.

До этого в Бурятии два человека пострадали во время стрельбы. Один из мужчин попал в реанимацию. Второй не получил серьезных травм, его состояние оценили как удовлетворительное. После того, как участники стрельбы оказались в больнице, информацию о произошедшем передали в полицию.