Появилось видео инцидента с Tesla и военным самолетом на трассе в США.

Турбовинтовой самолёт OA-1K Skyraider II Командования специальных операций ВВС США чудом не столкнулся с электромобилем Tesla на трассе в США. Видео опубликовала газета New York Post.

Инцидент произошел в четверг, 23 октября, в районе Юго-восточной 119-й улицы и Саннер-роуд в Оклахома-Сити.

На кадрах в поле зрения появляется крыло Skyraider, затем самолет целиком. Борт проносится над шоссе, едва не задевает белый фургон, машину владельца видеорегистратора и пропадает из вида.

По словам очевидцев, при встрече с самолетом они вспомнили сцены из фильмов о Второй мировой, в ходе которых истремители и штурмовики обстреливали колонны беженцев на трассах.

Водитель Tesla Мэтью Топчиан позже рассказал о своих впечатлениях от встречи с турбовинтовым самолетом.

«Я просто ехал по дороге, и вдруг, откуда ни возьмись, прямо над деревом я увидел самолет и подумал: «Кажется, этот самолет летит низко. Очень, очень низко», — отметил Топчиан.

Журналисты заметили, что Skyraider выполнял учебный полёт с авиабазы ​​Национальной гвардии Уилл Роджерс. Во время полёта произошла техническая неисправность, и борт совершил аварийную посадку в поле.

Комментары выразили восхищение тем, что электромобиль Tesla смог увернуться от падающего с неба самолета.