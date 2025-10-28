На европейском курорте в один день погиб мальчик и пропал без вести мужчина

Два громких случая произошли на пляже Мальты в один день. Сначала из воды достали тело 11-летнего мальчика, который погиб во время купания. Некоторое время спустя там же пропал 37-летний британец, поиски которого идут уже третий день.

Местное метеорологическое управление позже выпустило предупреждение о сильном северо‑западном ветре, который обрушился на побережье, и рекомендовало туристам и местным жителям не купаться, передает издание The Times of Malta.

Рыбаки во время плавания обнаружили в 15 километрах от берега острова Ко Сичанг, известного в Таиланде как «остров удачи», разлагавшееся тело мужчины. Инцидент произошел днем 17 июля, после чего на место случившегося экстренно прибыл патрульный катер.

Бразильский журналист Ленилдо Фразао в штате Мараньян случайно обнаружил в реке Меарин тело 13-летней Раиссы во время съемок репортажа о ее пропаже. Девочку не могли найти с конца июня, когда она пошла купаться вместе с друзьями.

Другой случай произошел зимой, когда в расщелине ледника Вассерфальфернер в Австрии нашли станки немецкого альпиниста, который пропал без вести в марте 1967 года. Почти 60 лет назад мужчина сорвался и упал в грот.