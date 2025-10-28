Подросток-убийца умер в британской тюрьме через 10 месяцев после приговора

В Британии 18-летний Джордан Тэмс, отбывавший пожизненный срок в тюрьме HMP Deerbolt за жестокое убийство, скончался через 10 месяцев после приговора.

Тэмс был признан виновным в жестоком убийстве 40-летнего Гэри Белфилда в мае 2024 года. Мужчина был убит ножом в своем доме на улице Эллиотт-Драйв. Тогда полицейские задержали шестерых подозреваемых, среди которых оказались 15-летняя девушка и 17-летний Джордан.

Представитель тюремной службы подтвердил информацию о смерти молодого человека и сообщил о начале расследования по этому делу, рассказали в Daily Star.

