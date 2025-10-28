Названы возможные последствия «шторма века»

Порядка 1,5 миллионов человек могут быть затронуты ураганом «Мелисса» в Карибском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

Накануне в Национальном центре по наблюдению за ураганами США предупредили, что «Мелисса», который прозвали «штормом века» угрожает Ямайке катастрофическими порывами ветра, а также наводнениями и штормом.

«По нашим оценкам, порядка 1,5 млн человек окажутся затронуты ураганом в эпицентре шторма. Это очень, очень масштабный шторм, простирающийся на сотни километров, его эффект в виде обильных дождей будет длиться днями», — отметил глава делегации МФКК в Карибском регионе Неджефор Мгенди.

Чиновник заметил, что в эти цифры входят граждане, жилища которых будут затоплены и разрушены, которые будут вынуждены покинуть свои дома и пострадают от урагана.

Катастрофический ураган «Мелисса» накроет страны Карибского бассейна

Экстремальные ливни, шторм и продолжительные ветра с высокой долей вероятности приведут к серьёзному повреждению инфраструктуры, изоляции населённых пунктов и прекращению предоставления основных услуг на несколько недель, уточнил Мгенди.

Специалист ВМО по тропическим циклонам Энн-Клэр Фонтан пояснила, в свою очередь, что «Мелисса» — не самый мощный шторм для региона в целом, но самый разрушительный для Ямайки.

Регион столкнется с сильнейшими последствиями в истории, констатировала эксперт.