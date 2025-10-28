В Петербурге злоумышленник пытался сжечь тепловоз на железной дороге

У железнодорожной станции Ораниенбаум-1 Петродворцового района Санкт-Петербурга накануне вечером задержан 22-летний житель Ленинградской области, который пытался поджечь маневровый тепловоз. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, на преступление юноша пошел по указанию неизвестного куратора, поступившему через мессенджер.

Известно, что задержанный бросил легковоспламеняющуюся жидкость в кабине тепловоза, но был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России.

"После содеянного злоумышленник снимал горящий тепловоз на камеру мобильного телефона", - уточнили в свою очередь в Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Находившийся в этот момент в локомотиве машинист получил ожоги рук, предприняв попытку потушить пламя".

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт", максимальное наказание по которой может составить до двадцати лет лишения свободы.