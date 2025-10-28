Турнир по рукопашному бою в Сургуте в спорткомплексе «Таежный» закончился массовой дракой. Участники потасовки не пострадали. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах один из зрителей выбегает на татами и пытается ударить участника турнира, позволившего себе резкие выражения в адрес оппонента.

На татами начинается потасовка, в нее вливаются все новые и новые участники — бойцы и болельщики.

Президент Федерации рукопашного боя ХМАО Владимир Шишмарев разъяснил, что конфликт начался из-за того, что спортсмены из Ханты-Мансийска не до конца знали правила турнира, и во время спора с судьей они начали высказывать претензии и оскорбления.

«Их действия попытались пресечь, и произошла стычка», — отметил Шишмарев.

По его словам, после инцидента турнир продолжился в штатном режиме и завершился без происшествий.

В департаменте физической культуры и спорта ХМАО уточнили, что благодаря оперативным действиям организаторов и судейской коллегии ситуация была быстро урегулирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по ХМАО заметили, что по факту драки проводится проверка.