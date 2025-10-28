Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

В Тюмени задержали ранее судимого 40-летнего мужчину, обвиняемого в избиении женщины. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 19 октября мужчина обратил внимание на девушку, шедшую по улице Фармана Салманова. Он начал оказывать ей знаки внимания и попытался познакомиться, но получил отказ. Разъяренный мужчина решил наказать девушку и нанес ей сильный удар в лицо. Вскоре подозреваемый был задержан.

Следователи пообещали дать действиям уголовника правовую оценку после установления полных обстоятельств произошедшего, в том числе получения медицинских документов, характеризующих степень причиненного вреда.

Ранее в Борисовском районе Белгородской области 32-летний мужчина избил девушку стулом в кафе за отказ познакомиться.