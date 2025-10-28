Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

В завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ мошенники активно начинали обманывать россиян от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Россиян предупредили, что мошенники разработали схему обмана от имени ФНС.

«Злоумышленники используют эту "официальную" маску и действуют по нескольким сценариям: звонок "из налоговой", где сообщают, что работодатель "не передал декларацию", и просят "заполнить форму онлайн", одновременно требуя назвать код из СМС для "подтверждения"», — объяснили в МВД.

Ранее стало известно, что аферисты придумали новую легенду для обмана россиян. В частности, они стали использовать в своих схемах ограничения на количество сим-карт, которые может оформить на себя гражданин.