Силовики вновь нагрянули в администрацию Калининграда

В администрации Калининграда вновь появились силовики, сообщает телеграм-канал Amber Mash во вторник.

Журналисты уточняют, что в здании администрации города проходят обыски, и связаны они с той же причиной, что и 12 дней назад – с мошенничеством при благоустройстве города.

По предварительной информации канала, на благоустройство было выделено больше 100 миллионов рублей, а похитить удалось десятки. 16 октября был задержан зампред комитета строительства и хозяйства Роман Бартош.