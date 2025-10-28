Площадь пожара в московском бизнес-центре достигла 450 кв. метров

Огонь охватил бизнес-центр на юго-востоке Москвы, площадь пожара увеличилась втрое по сравнению с первоначальными данными.

Площадь возгорания в бизнес-центре на юго-востоке Москвы выросла до 450 кв. метров, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС отметили: «Предварительно, площадь составляет 450 кв. метров. Проводится тушение». Ранее речь шла о возгорании площадью 150 кв. метров, однако огонь распространился значительно шире.

По состоянию на данный момент пожарные продолжают работать на месте возгорания, проводится локализация и тушение пламени. Информации о пострадавших или о причинах возгорания пока не поступало.

