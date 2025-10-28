Пропавшей в тайге семье может грозить уголовная статья

Суд будет выяснять обстоятельства, при которых пропали Ирина и Сергей со своей дочерью.

Несмотря на то, что семью Усольцевых ищут уже больше месяца, семейной паре может грозить уголовная статья, сообщает NEWS.RU.

Все дело в том, что в случае, если семью обнаружат и выяснится, что исчезновение было инсценировано, Усольцевым грозит серьезное наказание. Об этом сообщил юрист Илья Русяев.

СМИ озвучили странную версию пропажи семьи Усольцевых

Как говорит эксперт, квалификация преступления и строгость наказания будут зависеть от конкретных действий, которые были совершены. Если же кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно дал ложные сведения о пропаже, распланировал смерть или нападение, все это попадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Наказание, которое могут понести Усольцевы в этом случае — до шести лет заключения, но это при самом неприятном раскладе.

Возможен вариант и с получением страховых выплат или пособий со ссылкой на гибель или пропажу, и в такой ситуации действия семьи могут быть расценены как мошенничество. За это предусмотрена статья 159.2 УК РФ или же 159.5 УК РФ, здесь также идет речь о лишении свободы.Юрист поясняет, что Усольцевым может грозить наказание по статье 322 УК РФ. В этом случае ответственность наступает в случае незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска или же без документов.

Семью могут признать погибшей, если никаких сдвигов в поиске не удастся достигнуть и через полгода. Юрист отмечает, что такой срок обусловлен обстоятельствами.Юрист Иван Соловьев: «Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая».

Официальной датой смерти считается день вступления в силу судебного решения, отмечает эксперт. Суд может установить предполагаемую дату гибели, но лишь в том случае, если есть веские основания полагать, что человек погиб в этот конкретный день.

Виталий Милонов, депутат Госдумы, ранее заявил, что поход Усольцевых является буквально безнравственной выходкой. По мнению депутат, сейчас государству есть кому помогать и кого искать, учитывая ситуацию вокруг Украины.