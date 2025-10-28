СМИ озвучили странную версию пропажи семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в лесах Красноярского края, могла отправиться туда под гипнозом. Такую версию высказала News.ru психолог Эльвира Жданова.

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы вместе с собакой породы корги пропали в тайге 28 сентября. В их поисках участвовало от 40 до 200 человек — волонтеры, спасатели, полицейские, военные, родственники, но никаких следов семьи найдено не было.

При этом психолог Эльвира Жданова обратила внимание на то, что Ирина Усольцева «была коучем и энерготерапевтом», а значит, могла владеть и другими психологическими практиками.

«Она могла воздействовать на мужа, используя для этого гипноз. В таком состоянии Сергей мог пойти за ней в лес, если он внушаемый человек. Например, она могла сказать мужу: «Зайти в тайгу, потрись об елку и у нас все будет хорошо», а он ей поверить», — отметила специалист.

Такие действия, по словам психолога, Ирина Усольцева могла предпринять, чтобы спасти отношения с мужем в случае их охлаждения.

Ранее спасатель, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, высказал версию, что супруги Усольцевы могут намеренно скрываться, не желая, чтобы их нашли. Он назвал «мифическим» мнение, что семья ждет помощи в какой-либо сторожке или пещере. В таком случае, по словам спасателя, они бы подали сигнал, либо на их временное пристанище указал бы дым от костра.