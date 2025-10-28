МЧС: административное здание вспыхнуло на юго-востоке Москвы

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«На Угрешской улице произошло загорание на третьем этаже и кровле административного здания», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

21 октября сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

Позднее сообщалось о пожаре в элитном жилом комплексе «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе.