В Оренбурге завели дело о торговле человеком

Следственные органы в Оренбургской области возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми в отношении мужчины, который продал девушку для оказания интимных услуг. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2023 году оренбуржец, познакомившись с потерпевшей, решил продать девушку, чтобы использовать ее для оказания услуг интимного характера. Подозреваемый подыскал покупателей, после чего, угрожая потерпевшей физической расправой, передал ее третьим лицам за денежное вознаграждение.

"Под угрозой физической расправы, не имея при этом возможности обратиться в правоохранительные органы, потерпевшая около года находилась у указанных лиц, оказывая услуги интимного характера в городе Оренбурге. В один из дней путем обмана одного из фигурантов потерпевшей удалось вернуть свои документы и покинуть территорию Оренбургской области, после чего она обратилась к правоохранителям", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела задержаны. Им предъявили обвинение в совершении инкриминируемого деяния. В отношении каждого избрана мера пресечения.